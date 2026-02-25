‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi

Azınlık Okulları Serbest, İslamî Değerler Yasak mı?

Gazeteci Murat Özer'in, Türkiye'deki Rum, Ermeni ve Musevi azınlık okullarında düzenlenen Paskalya ve benzeri dini törenlerin bugüne kadar neden "laiklik ihlali" olarak görülmediği ve bu konuda bir dava açılıp açılmadığı sorusu üzerine Bakan Tekin, çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Bakan Tekin, azınlık okullarının kendi dini bayramlarını ve geleneklerini özgürce kutladığını, hatta ZAPYO Lisesi örneğinde olduğu gibi İstiklal Caddesi'nde dini yürüyüşler yapıldığını hatırlattı. Ancak bu faaliyetlerin hiçbir zaman laikliğe aykırı bulunmadığını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Maalesef... Bunların dertleri tamamen İslam ile alakalı. 'Gerici' derken kastettikleri şey bu. Laiklik bahanesiyle İslam’ın değerlerine saldırıyorlar."

"Kiliseye Modern, Camiye Gerici Diyorlar!"

Programda söz alan gazeteci Melih Altınok da bu çifte standardı destekleyerek; kilisede fotoğraf paylaşmanın "modernlik" ve "çağdaşlık" olarak görüldüğü bir kesimin, söz konusu cami veya İslamî bir değer olduğunda hemen "laiklik elden gidiyor" yaygarası kopardığına dikkat çekti.

Bakan Tekin, bu zihniyetle mücadelenin önemine değinerek, özgürlüklerin herkes için eşit şekilde savunulması gerektiğini ifade etti.