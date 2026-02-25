  • İSTANBUL
Vaazı kısa tuttu, ilahileri azalttı Gençleri kırmadı maça yetiştirdi

Giresun’un Görele ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü teravih namazı öncesi cami imamına bırakılan "Bu akşam Fener maçı var, vaazı kısa tut, namazı çabuk kıldır" yazılı not sosyal medyada gündem oldu. Notu dikkate alan imam, vaazı kısa tutup, ilahileri azaltarak gençlerin maça yetişmesini sağladı.

Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi’ndeki Şehitlik Camii İmamı Şenol Yılmaz için geçtiğimiz pazartesi akşamı teravih namazı öncesinde minbere "Bu akşam Fener maçı var. Vaizi kısa kesmeni, namazı çabuk kıldırmanı, bizi maça yetiştirmeni rica ediyoruz" yazılı bir not bırakıldı. Namaz öncesi vaaz vermek üzere kürsüye çıktığında notla karşılaştığını belirten İmam Şenol Yılmaz, o akşam oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından haberi olmadığını söyledi. Gençlerin talebini "masum bir istek" olarak değerlendirdiğini ifade eden Yılmaz, cami cemaatinin büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu kaydetti. Yılmaz, "Genç kardeşlerimiz ‘Allah rızası için hocam, bu akşam vaazı kısa tut, namazı hızlı kıldır, bizi maça yetiştir’ diye not bırakmışlar. Uzun yıllara dayalı bir gönül bağımız var. Cami dersleri, gençlik, spor ve kültürel faaliyetlerde birlikteyiz. Bu nedenle taleplerine kayıtsız kalmadık" dedi.

Teravih namazını tadil-i erkâna uygun şekilde kıldırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Vaazımızı ezanla birlikte bitirdik. Camimizde teravihte dört rekatta bir ilahi ve kaside okunması geleneği var. Bu kez aralardaki ilahi ve kasideleri kısaltarak gençlerimizin talebine olumlu karşılık verdik" ifadelerini kullandı.

Namazın ardından her zamanki gibi cami avlusundaki çay ocağında cemaate ikramda bulunduklarını belirten Yılmaz, Ramazan ayını gençlerle birlikte dolu dolu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

