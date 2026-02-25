Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü

Balıkesir, gece yarısı gelen acı haberle sarsıldı. 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı bünyesindeki bir F-16 savaş uçağı, rutin görev uçuşunu gerçekleştirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Saat 00.50 sularında gerçekleşen olayda, uçağı kontrol eden kahraman pilotumuzun şehit olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaşanan elim kazaya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı.

Vali Ustaoğlu açıklamasında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."







SAVUNMA BAKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağı ile 00.56'da telsiz irtibatının kesildiğini ve kaza kırıma uğrayan uçakta pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada,"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



