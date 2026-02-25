  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor! CHP’nin şişirme anketleri sert söndü: Halkın yüzde 61'i ‘Bunlar memleket yönetemez’ diyor Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf! Mahkemeden CHP’nin kurultayına ilişkin flaş karar Elebaşı Abdi: ABD Kürtler için büyük hayal kırıklığı oldu! Anlaşma bozulursa bu kez Şam’la sonuna kadar savaşacağız! Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
Gündem Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.

Balıkesir, gece yarısı gelen acı haberle sarsıldı. 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı bünyesindeki bir F-16 savaş uçağı, rutin görev uçuşunu gerçekleştirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Saat 00.50 sularında gerçekleşen olayda, uçağı kontrol eden kahraman pilotumuzun şehit olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı teknik inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaşanan elim kazaya ilişkin resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı.

Vali Ustaoğlu açıklamasında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ


Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağı ile 00.56'da telsiz irtibatının kesildiğini ve kaza kırıma uğrayan uçakta pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada,"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Biri

Vatan sagolsun mekanı cennet ailesine sabrı cemil versin rabbim

Mesut Sarp

Bir pilotun eğitimi çok pahalı, ABD uçak dahi satmıyor ve uçaklar çok pahalı, canın değerine ise paha biçilemez. Bu durumda düşüş sebebi çok iyi araştırılıp raporu kamuoyuna yayınlanmalı. Çünkü can bizim uçakta bizim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23