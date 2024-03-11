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Yaşam Yüksekova sahur vakti sallandı
Yaşam

Yüksekova sahur vakti sallandı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 06:38:00 -
Yüksekova sahur vakti sallandı

Hakkari Yüksekova’da sahur vakti 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahur vakitlerinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor. Deprem, AFAD verilerine göre, saat 03.37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerin 5,0 kilometre derinliğinde 3,1 büyüklüğünde meydana geldiği. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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