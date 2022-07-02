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Yerel Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 70 kilo eroin, 30 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 08:57:00 -
Yüksekova ilçesinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Temmuz 2022 günü Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında icra edilen operasyonda araziye gömülü vaziyette 4 çuval içerisinde; 70 kilo eroin maddesi ile 30 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi" denildi.

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