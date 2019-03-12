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Yüksek Teknroloji Estitüsü öğrencilerinden ICONOVA’ya tam not

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, her yıl 3.

12 Mart 2019 Salı 16:02
Yüksek Teknroloji Estitüsü öğrencilerinden ICONOVA’ya tam not

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, her yıl 3. sınıf öğrencilerinin geleneksel, kültürel ve modern yapıları yerinde görüp inceleyebilmeleri ve kendi tasarlayacakları konut projelerine ilham kaynağı olabilmesi için önemli buldukları projelere geziler düzenliyor. Öğrenciler bu sefer de Gaziantep’te yer alan ICONOVA projesini gezdiler.


Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Durmuş Arsan, “Genelde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki projeleri gezdiriyoruz. Bu dönem 3. sınıf mimarlık öğrencilerimize değişik örnekler göstermeyi arzu ettik. Öğrencilerimizle birlikte mimarlık sitelerinde Gaziantep ve Adana bölgelerindeki önemli konut projelerini araştırdık. Buraya gelmeden önce ICONOVA’dan haberimiz vardı. Yerinde görmek ve incelemek istedik. Buradan sonra müzenizi ve geleneksel yapılarınızı da gezeceğiz" dedi.


"ICONOVA çok etkileyici bir proje"


ICONOVA’nın Gaziantep için farklı bir proje olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Arsan, “Çok büyük bir proje. Biz daha önceki yıllarda İzmir, İstanbul ve Ankara’daki projeleri de gezmiştik. Gaziantep’te böyle büyük bir proje beklemiyorduk açıkçası. Konsept olarak da birçok kentteki klasik konut projelerinden farklı. Gazianteplilerin yaşam tarzını, beklentilerinin ne olduğunu bilmiyorduk. ICONOVA’yı bu şehrin iklimi, insanların yaşam tarzı algısı ve malzeme seçimi gibi birçok açıdan değerlendirdiğimizde çok etkileyici bir proje olduğunu söylemeliyim" diyerek gezinin öğrenciler açısından da çok doyurucu olduğunu sözlerine ekledi.


ICONOVA’yı önce maket üzerinden inceleyen öğrencilerin, merak ettikleri konularla ilgili sorularını ICONOVA Satış Personeli Yasemin Bozdal, Proje Koordinatörü Cahit Aktürk ve Proje Ortaklarından Halit Acar içtenlikle yanıtladı.


Maket üzerindeki incelemenin ardından, yaşamın başladığı yapıyı gezen öğrenciler burada da yetkililerden bilgiler aldı. Projeden çok etkilendiklerini ifade eden öğrenciler, gezinin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek ICONOVA’dan mutlu ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:02
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