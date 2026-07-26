Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe kulübünden bir yetkili, oyuncunun mali şartlarını ve tüm detayları masaya yatırmak üzere önümüzdeki hafta Milano’ya gidiyor. Yazılı resmi teklif öncesinde Leao’nun menajeriyle yeni bir masaya oturulacak. Galatasaray süreci yakından takip etmeyi sürdürürken, arka planda Suudi Arabistan kulüpleri ve Manchester United’ın da oyuncuya ilgisi devam ediyor. Piyasada bu hareketlilik yaşanırken İtalyan gazeteciler Daniele Longo ve Pietro Balzano ise temkinli bir tablo çiziyor. Fotospor'a göre; şu an itibarıyla Türkiye’den Milan’a ulaşmış resmi bir teklif bulunmadığını belirten Longo; Leao’nun öncelik verdiği Premier Lig veya La Liga ekiplerinden de henüz hiçbir teklif almadığını vurguluyor.