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Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

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Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği Leao konusunda yine ciddi gelişmeler yaşanıyor...

#1
Foto - Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

DAZN Portugal ve İtalyan basınının 'Türkiye'ye imza atmaya yakın' iddiasıyla çalkalanan Rafael Leao transferinde devler karşı karşıya. Yıllık 10 milyon euro'yu aşan teklifle ilk hamleyi Galatasaray yapsa da yüksek harcama kapasitesiyle yarışta öne geçen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli yetkililer mali şartları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Milano'ya uçmaya hazırlanırken, resmi tekliflerin henüz ulaşmadığı süreçte Manchester United ve Arap kulüpleri de pusuda bekliyor.

#2
Foto - Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

İtalyan ve Portekiz basınında çıkan iddialar transfer gündemini sarstı. DAZN Portugal’ın “Rafael Leao Türkiye’ye imza atmaya yakın” haberine yanıt veren Portekizli yıldız, “Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim” ifadeleriyle iddiaları alevlendirdi.

#3
Foto - Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

La Gazzetta Dello Sport muhabiri Luca Bianchin’in aktardığı bilgilere göre, oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen iki kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe. Galatasaray, yıllık 10 milyon euro’yu aşan bir maaş önerisiyle ilk adımı atan taraf oldu. Ancak finansal gücü ve harcama kapasitesi daha yüksek olan Fenerbahçe, şu an için transfer yarışında direksiyondaki kulüp konumunda. Leao’nun son dönemdeki performans düşüşü nedeniyle bonservis bedelinin 40 milyon euro’nun biraz altında tamamlanabileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe kulübünden bir yetkili, oyuncunun mali şartlarını ve tüm detayları masaya yatırmak üzere önümüzdeki hafta Milano’ya gidiyor. Yazılı resmi teklif öncesinde Leao’nun menajeriyle yeni bir masaya oturulacak. Galatasaray süreci yakından takip etmeyi sürdürürken, arka planda Suudi Arabistan kulüpleri ve Manchester United’ın da oyuncuya ilgisi devam ediyor. Piyasada bu hareketlilik yaşanırken İtalyan gazeteciler Daniele Longo ve Pietro Balzano ise temkinli bir tablo çiziyor. Fotospor'a göre; şu an itibarıyla Türkiye’den Milan’a ulaşmış resmi bir teklif bulunmadığını belirten Longo; Leao’nun öncelik verdiği Premier Lig veya La Liga ekiplerinden de henüz hiçbir teklif almadığını vurguluyor.

#5
Foto - Taraftarlar bu konuyu merak ediyor: Rafael Leao imza atmaya yakın! Fenerbahçe mi?

Sürecin beklenenden yavaş ilerlemesi, Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili vereceği nihayi kararı kritik hale getiriyor.

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