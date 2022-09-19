Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler
Yüksek tansiyon hem gençleri, hem yetişkinleri hem de yaşlıları etkileyebilir. Buna “sessiz katil” denir, çünkü genellikle uyarı işaretleri veya semptomları yoktur ve birçok kişi bu hastalığa sahip olduğunu bile bilmez. Doktorlar, hipertansiyonun ölüme yol açmayacağına inanmaktadır, fakat çok kolay bir şekilde kalp krizlerine neden olup insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Peki nasıl tedavi edebilirsiniz? Yüksek tansiyona ne iyi gelir evde...
Neyse ki, çalışmalar sağlıklı bir diyetin yüksek tansiyonu önemli ölçüde dengeleyebileceğini göstermektedir. Bu yazıda, yüksek tansiyonu düşürmek için diyetinize ekleyebileceğiniz on beş besin sizinle paylaşmak istiyoruz. İlgilenir misiniz?
1. Badem ve ceviz
Kuruyemişler, kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek doymamış yağ asitleri içerir. Onları çiğ olarak yemek daha iyidir.
2. Muz
Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum bakımından zengindir.
3. Sarımsak
Allisin içeriğinin yüksek olması nedeniyle, bu ürün aynı zamanda hipertansiyon belirtileri ile de savaşabilir.
4. Patates
Kardiyovasküler (Kalp) sağlığın korunmasına yardımcı olan magnezyum ve potasyum ile yüklenmiştir.
5. Ayçekirdeği
Günde bir avuç ayçekirdeği sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.
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6. Fasulye
Kalp sağlığı için faydalı olan magnezyum, potasyum ve lif bakımından zengindir.
7. Biber
Kan damarlarınızı rahatlatan ve kan basıncını düşüren capsaicin içerir. Baharatlı yiyecekler böbreklerinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekir.
8. Zerdeçal
İltihabı hafifletir, kalbi güçlendirir ve kan akışını iyileştirir.
9. Ispanak
Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından zengindir.
10. Pancar
Taze pancar suyu kanın detoksifiye edilmesine, obezitenin tedavisine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.
11. Zeytinyağı
Bu bitkisel yağ, iyi kalp sağlığını korumaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.
12. Bitter çikolata
Doğal bitter çikolata sağlığınız için faydalıdır, çünkü kan basıncını düşürür.
13. Keten tohumu
Tansiyon yüksek ve düşük olarak ikiye ayrılır. Tansiyonun dengede tutulması için süt ve süt ürünlerini sıkça tüketmek ve aynı zamanda sebze, meyve tüketimini de dengede tutmak gerekir.
Keten tohumlarında bulunan yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bulunduğundan, bu tohumlar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.
14. Domates
Yüksek tansiyonu büyük oranda azaltan likopen bakımından zengindir.
15. Susam yağı
Araştırmalar susam tohumu yağının kan basıncını düşürdüğünü ve kalp hipertrofisine karşı korunmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler
Tuzlu ayran hızlı bir şekilde tansiyonun yükselmesini sağlayarak dengelenmesine yardımcı olur. Havuç suyu: İçerdiği potasyum ile kan basıncının yükselmesini sağlayarak tansiyonu dengeler. Badem sütü: Magnezyum ve potasyum bakımından zengin olan badem sütünü içerek düşük tansiyonu dengeleyebilirsiniz.
Yüksek tansiyona iyi gelen bitkiler
Tansiyona iyi gelen bitkilerin başında keklik otu, Lavanta, Kedi otu, Ulak otu, Pancar, Karahindiba, Sarımsak, Çarkıfelek çiçeği, Çiğ Antep fıstığı, Limon, Nar, Brokoli, Patates, Nane, Ispanak, Domates, Kabak, Maydanoz gelmektedir.
Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir?
Yüksek tansiyona ne iyi gelir evde;
Tuzsuz Beslenme.
Sağlıklı Beslenme Programı
Limon.
Muz.
Nane.
Nar.
Sarımsak.
Kaya Tuzu.
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