Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler

Neyse ki, çalışmalar sağlıklı bir diyetin yüksek tansiyonu önemli ölçüde dengeleyebileceğini göstermektedir. Bu yazıda, yüksek tansiyonu düşürmek için diyetinize ekleyebileceğiniz on beş besin sizinle paylaşmak istiyoruz. İlgilenir misiniz?

1. Badem ve ceviz

Kuruyemişler, kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek doymamış yağ asitleri içerir. Onları çiğ olarak yemek daha iyidir.

2. Muz

Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum bakımından zengindir.

3. Sarımsak

Allisin içeriğinin yüksek olması nedeniyle, bu ürün aynı zamanda hipertansiyon belirtileri ile de savaşabilir.

4. Patates

Kardiyovasküler (Kalp) sağlığın korunmasına yardımcı olan magnezyum ve potasyum ile yüklenmiştir.

5. Ayçekirdeği

Günde bir avuç ayçekirdeği sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.

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6. Fasulye

Kalp sağlığı için faydalı olan magnezyum, potasyum ve lif bakımından zengindir.

7. Biber

Kan damarlarınızı rahatlatan ve kan basıncını düşüren capsaicin içerir. Baharatlı yiyecekler böbreklerinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekir.

8. Zerdeçal

İltihabı hafifletir, kalbi güçlendirir ve kan akışını iyileştirir.

9. Ispanak

Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından zengindir.

10. Pancar

Taze pancar suyu kanın detoksifiye edilmesine, obezitenin tedavisine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.

11. Zeytinyağı

Bu bitkisel yağ, iyi kalp sağlığını korumaya ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir.

12. Bitter çikolata

Doğal bitter çikolata sağlığınız için faydalıdır, çünkü kan basıncını düşürür.

13. Keten tohumu

Tansiyon yüksek ve düşük olarak ikiye ayrılır. Tansiyonun dengede tutulması için süt ve süt ürünlerini sıkça tüketmek ve aynı zamanda sebze, meyve tüketimini de dengede tutmak gerekir.

Keten tohumlarında bulunan yüksek oranda omega-3 yağ asitleri bulunduğundan, bu tohumlar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

14. Domates

Yüksek tansiyonu büyük oranda azaltan likopen bakımından zengindir.

15. Susam yağı

Araştırmalar susam tohumu yağının kan basıncını düşürdüğünü ve kalp hipertrofisine karşı korunmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler

Tuzlu ayran hızlı bir şekilde tansiyonun yükselmesini sağlayarak dengelenmesine yardımcı olur. Havuç suyu: İçerdiği potasyum ile kan basıncının yükselmesini sağlayarak tansiyonu dengeler. Badem sütü: Magnezyum ve potasyum bakımından zengin olan badem sütünü içerek düşük tansiyonu dengeleyebilirsiniz.

Yüksek tansiyona iyi gelen bitkiler

Tansiyona iyi gelen bitkilerin başında keklik otu, Lavanta, Kedi otu, Ulak otu, Pancar, Karahindiba, Sarımsak, Çarkıfelek çiçeği, Çiğ Antep fıstığı, Limon, Nar, Brokoli, Patates, Nane, Ispanak, Domates, Kabak, Maydanoz gelmektedir.

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir?

Yüksek tansiyona ne iyi gelir evde;

Tuzsuz Beslenme.

Sağlıklı Beslenme Programı

Limon.

Muz.

Nane.

Nar.

Sarımsak.

Kaya Tuzu.

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