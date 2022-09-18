Kemik erimesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Genç yaşta kemik erimesi belirtileri: Güçlü kemikler için 7 önemli uyarı!

Osteoporoz (kemik erimesi) nedir?

Sağlıklı ve genç kemiklerde güçlü kollajen liflerine bağlı mineraller ve çoğunlukla da kalsiyum tuzlarından oluşan bir yapılanma söz konusudur. Yaşlanmayla birlikte bu yapının gücünü kaybederek zayıflaması ve dayanıksızlaşması normaldir. Fakat osteoporoz kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına gelir. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak süngerimsi (gözenekli) kemik anlamına gelir. Kemiklerin içlerinde boşluklar oluşarak yoğunlukları azalır. Bu da kırılmaya ve çatlamaya yatkın hale gelmelerine neden olur. Çoğunlukla bir kırık veya çatlak geliştikten sonra kemiklerin görüntülenmesi sonucunda tespit edilir. Osteoporoza bağlı kırık oluşumunun en yaygın görüldüğü kemikler ise el bilekleri, omurga ve kalçada bulunan kemiklerdir. Kemik erimesinin görülme sıklığı yaşla birlikte artar, aynı zamanda kadınlarda görülme olasılığı erkeklere oranla daha yüksektir.

Osteoporoz (kemik erimesi) belirtileri nelerdir?

Kemik erimesi, erken dönemde herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kemik yoğunluğunun azalmasına karşın kemikte herhangi bir kırılma veya çatlama ortaya çıkmadığı veya kemik yoğunluğu testleri yapılmadığı müddetçe hastalığın tespit edilebilmesi de oldukça güçtür. Osteoporozun ilerlemesi durumunda hastalar kendilerinde birtakım belirtiler hissedebilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Omurga içerisinde kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu bel ağrıları

Zamanla kemiklerin eğrilmesine bağlı olarak boyun kısalması

Kamburlaşma ve çarpık duruş

Basit hareketlerde bile ortaya çıkabilen kırılma ve çatlamalar

Yukarıda verilen belirtiler ancak osteoporozun ileri seviyelere ulaştığı ve kemik hasarlarının oluşmaya başladığı dönemlerde kendini gösterebilecek semptomlardır. Hastalık bu aşamaya geldikten sonra kemiklerde oluşan hasarın geri döndürülebilmesi büyük ölçüde mümkün değildir. Bu nedenle ileri yaşlardaki bireyler bu hastalığa yakalanmamak için gerekli yaşam tarzı değişikliklerini uygulamalı, beslenme düzenine dikkat etmeli ve düzenli olarak spor yapmalıdır. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlar hekimlerinin önereceği aralıklar ile kemik yoğunluğuna ilişkin tarama testlerini yaptırmalıdır.

Osteoporoz (kemik erimesi) nedenleri nelerdir?

Kemikler sürekli olarak yenilenme durumundadır. Osteoblast adlı hücreler yeni kemik hücrelerinin yapımında görevli iken osteoklast hücreleri eski kemik hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Yaş ilerledikçe kemik yapımı kemik yıkımına yetişemez hale geldiğinden kemik erimesi süreci başlar ve bu durum yetersiz beslenme ile bir araya geldiğinde osteoporoz adı verilen tablo ortaya çıkar. Kemik erimesinin ortaya çıkışında etkili olan risk faktörleri şunlardır:

Yetersiz kalsiyum, fosfor ve D vitamini alımı

Kadın cinsiyet ve özellikle de menopoz sonrası dönemde olmak

İleri yaş

Genetik yatkınlık

Cinsiyet hormonlarındaki düşüklükler

Tiroid hormonlarına ilişkin bozukluklar

Menopoz öncesi dönemde yumurtalıkların alınması

Adrenal bez hastalıkları

Steroid içerikli ilaç kullanımı

Sigara ve alkol kullanımı

Hareketsiz yaşam tarzı

Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması olarak biliniyor. Güçlü kemikler için 7 önemli uyarı! Prof. Dr. Berrin Pehlivan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, o kemik erimesini nasıl yavaşlatabiliriz? İşte yanıtı…

Sandığımızın aksine, osteoporoz sadece menopozda düşünülmesi gereken bir kemik sağlığı sorunu değildir. Osteoporozun önlenmesi çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyu devam eder. Sağlıklı bir diyet ve uygun egzersizler, çocukların mümkün olan en yüksek kemik kütlesine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu son derece önemli, çünkü erişkinliğe ulaştığınızda ne kadar fazla kemik kütlesine sahip olursanız, ileri yaşlarda o kadar güçlü kemiklere sahip olursunuz. Bu kemik sağlığı için şart, ancak yeterli değil, yaşam boyu yapmamız ve yapmamız gerekenler var.

Güçlü kemikler için 7 önemli uyarı!

Özetleyecek olursak; Tuz: Ne kadar çok tuz yerseniz, vücudunuz o kadar fazla kalsiyumu kemiklerden çeker. Ekmekler, peynirler, cips ve kırmızı etler, tuz oranı en yüksek besin kaynaklarıdır. Ancak, tuzu tamamen kesmek zorunda olmadığınızı, miktarını sınırlı tutmanın daha iyi bir davranış olacağını hatırlatalım.

Bisiklet sürmek: Ağırlık taşıyan bir aktivite olmadığı için, yürümek veya koşmak yerine spor olsun diye bisiklete binmeyi tercih etmek kemik erimesini hızlandırabilir. Saatlerce pedal çevirmeyi seven biriyseniz, rutinize biraz ağırlık eklemek, tenis, yürüyüş, dans veya yüzmeyi araya sokmak fayda sağlayacaktır.

Alkol: Tükettiğiniz alkol miktarını sınırlamanız gerekiyor. Kadınlarda günde bir, erkeklerde iki içiyi geçmemesi önerilen miktardır. Alkol, kalsiyum emilimini azaltır.

Çay ve kahve: Çok fazla tüketimi kemiklerden kalsiyum çekecektir.

Soda ve kolalı içecekler: Bazı yayınlar, kola ve sodanın diğer içeceklerden daha fazla kemik kaybına sebep olduğunu söylüyor. Fosfor içeriği daha fazla olan bu içecekler, kalsiyumun emilmesini engelliyor. Sigara: Düzenli sigara içtiğinizde kemik dokusu kendini yenileyemez. Sigara içenler, kırık için daha büyük risk altında olduğu gibi, kemik kırığı oluştuğunda daha geç iyileşirler. Sigarayı bıraktığınızda kırık riski azalır, iyileşme süresi kısalmaya başlar, ancak normale dönmesi birkaç yıl alır.

Zayıf olmak: Vücut kitle indeksinin 18.5 veya altında olması, kemik kırığı veya kaybı için daha büyük risk taşımaktadır. Özellikle çok fazla egzersiz yapan ve yeme problemleri olan kadınların kemik sağlığı açısından dikkatli olması gerekiyor.

Bazı ilaçlar: Özellikle kortizon ve epileptik ilaçların bir kısmının uzun süreli kullanımı kemik erimesine yol açabilir.

OSTEOPOROZ İÇİN MENOPOZU BEKLEMEYİN

Milliyet'te yer alan habere göre; Önlemler... Bir yetişkin olarak, sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olmak ve erken kemik kaybını önlemek için yapılabilecekler: Diyetinizde basit değişiklikler yapmak. Kemik sağlığı için iki temel besin maddesi, kalsiyum ve protein içeren sağlıklı bir diyet. Yeterli D vitamini... Cilt kanseri riski pahasına güneşlenmeyelim, yağlı balık, tahıllar ve yumurta ile de D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yetmediği durumlarda ise takviyelerini almaktan kaçınılmamalıdır. Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumanız ve çok zayıf olmamanız gerekiyor. Genel olarak önerilen vücut kitle indeksinin 19’un altında olmaması. Aktif olun! Düzenli ağırlık taşıma ve kas güçlendirme egzersizi yapın. Sigara ve ağır alkol içiciliğinden kaçının. Osteoporoz risk faktörlerinin farkında olun ve gerekirse tedavi alın. Kadınlar için sorunun erken teşhisi ve hızlıca önlem alma özellikle önemli, menopozla birlikte östrojenin çekilmesi ile birlikte kemik kaybı hızlanıyor.

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kemik yoğunluğunun ölçümü, kemiklerinizin ne kadar güçlü olduğunu ve osteoporoz için risk taşıyıp, taşımadığınızı size söyleyecektir. Ancak ölçüm sırasında, düşük miktarda radyasyona maruz kalınıyor. Bu sebeple de kemik yoğunluğu ölçümü, 65 yaş ve üstü kadınlarla, daha genç ancak kemik kırığı için risk faktörü taşıyanlarda tercih edilir. Çocuklar risk taşıyor mu? Bazı metabolik hastalıklarda veya kortizon gibi ilaçların uzun süreli kullanımında görülür. Ancak kemik sağlığı, çocuğun küçük yaşlarda nasıl beslendiği ya da egzersiz yapıp, yapmadığı ile direkt ilişkilidir. Önlem almak, oluşmuş hastalığı tedavi ettirmekten daha az emek gerektiriyor. Algınızı zaman zaman kendinize çevirmeyi ihmal etmeyin...