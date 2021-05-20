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Yerel Yüksek ses ölüm getirdi!
Yerel

Yüksek ses ölüm getirdi!

İzmir'de yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:30:00 -
Yüksek ses ölüm getirdi!

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta yüksek sesli müzik dinleme nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir kişiyi tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi'nde 18 Mayıs'ta çıkan kavgada Gökhan Çelenk'in (33) tabancayla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Erdi M'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Erdi M, hakimlikçe tutuklandı.

Gökhan Çelenk ile motosikletiyle yüksek sesli müzik açarak dolaştığı gerekçesiyle Erdi M. arasında husumet oluşmuş, 18 Mayıs'ta sokakta yaşanan kavgada başından tabancayla vurulan Çelenk, hastanede hayatını kaybetmiş, Erdi M. ise gözaltına alınmıştı.

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