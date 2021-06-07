Yüksek lisans nedir ve nasıl başvuru yapılır?

Yüksek lisans, Türkiye'de gerek kamuda gerekse özel sektörde gerekli bir eğitim haline geldi. Yüksek lisans yapabilmek için öncelikle 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak gerekiyor. Yüksek lisans kendi içinde tezli ve tezsiz diye ikiye ayrılıyor. Bilimsel araştırmalar içeren tezli yüksek lisansı genellikle akademisyenliği hedefleyenler tercih ediyor. Tezsiz yüksek lisans ise iş hayatında yükselmeyi hedefleyenler tarafından yapılıyor. Peki, yüksek lisans ve lisans arasındaki fark nedir ve yüksek lisans başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen haberin devamı…

Yüksek lisans ve lisans arasındaki fark nedir?

1-Yüksek lisans programlar oldukça uzmanlaşmış olup lisans programlarından çok daha ileri bir düzeydedir.

2- Yüksek programlarda öğrenciler öğretim üyeleriyle birebir temelde ve daha yakın çalışırlar. Lisans sınıflarıysa daha kalabalık ve daha az bireyselleşmiştir.

3- Yüksek lisans ve doktora programları, eğitimler daha çok araştırma odaklıdır. Lisans programlarıysa bitirme projesi veya eşdeğer bir ödev yapmayı gerektirir.

4- Yüksek lisans bölümlerinde başka fakültelere veya bölümlere geçiş yapmak zordur. Çünkü geçilen bölüm hakkında uzmanlık bilgisi gerekmektedir. Lisans bölümlerinde ise daha kolaydır.

Yüksek lisansa nasıl başvuru yapılır?

Yüksek lisans programlarına başvuru yapmak isteyen adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde yükseköğretim kurumu senatosu tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına sahip olmaları gerekir.