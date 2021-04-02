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Ekonomi Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda belirtilen kadrolarına tam zamanlı öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:32:00 -
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla 16.04.2021 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.

Adres: Rektörlük - Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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