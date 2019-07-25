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Yüksek hızlı internette avantajlı tarifeler

Türk Telekom, limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
Yüksek hızlı internette avantajlı tarifeler

Türk Telekom, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi. Türk Telekom, 35 Mbps ve üzeri yüksek hızdaki limitsiz paketlerinde ciddi oranlarda indirime giderken, giriş seviyesindeki limitsiz paketlerinin de hızını yükseltti.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, tüketicilerin temel beklentisinin, özellikle yüksek hızdaki limitsiz paketlerin daha uygun fiyata sunulması yönünde olduğunu söyledi. Önal, şunları kaydetti: “Yeni kampanyamız ile bu beklentiyi karşılamış olduk. Ev ve iş yerlerini Türk Telekom ile internete bağlayacak yeni müşterilerimiz, verecekleri 24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30’lara varan çok daha avantajlı fiyatlarla kullanabilecekler.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
  1. Türk Telekom
  2. limitsiz sabit internet
  3. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal

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