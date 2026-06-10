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Yerel Yüksek gerilim hattı hayatını kararttı! 42 gündür hastanede
Yerel

Yüksek gerilim hattı hayatını kararttı! 42 gündür hastanede

Yeniakit Publisher
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Yüksek gerilim hattı hayatını kararttı! 42 gündür hastanede

Iğdır’da çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattından ark yapan elektrik akımına kapılan 44 yaşındaki Ali Zeynel Erhan, 42 gündür Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi görüyor.

Iğdır’da alçı ustası olarak çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattından ark yapan elektrik akımına kapılan Ali Zeynel Erhan’ın tedavisi 42 gündür sürüyor.

 

Ağır yaralandı

Iğdır’da bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan Ali Zeynel Erhan, arkadaşlarının üst katlara malzeme çektikleri makaranın ipinin düşmesi üzerine yardımcı olmak istedi. İddiaya göre 4’üncü kattan 3’üncü kata inen Erhan, elindeki 2,5 metre uzunluğundaki metal mastarla balkona çıktı. Bu sırada, binaya yaklaşık 2,5 metre uzaklıktaki yüksek gerilim hattından ark yapan elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Erhan, çalışma arkadaşları tarafından binadan indirildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erhan, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

 

Iğdır ‘da kaza geçirdi Erzurum’da gözünü açtı

Erzurum’da üç gün yoğun bakım ünitesinde komada kalan Erhan, “Balkona çıktığımda dışarıda yüksek gerilim elektrik hattı vardı. Aramızdaki mesafe 2-2,5 metre civarındaydı. Balkon mermerine yaklaştıktan sonra çarpıldım. Üç gün sonra gözümü Erzurum Şehir Hastanesi’nde açtım. O zaman hafızam komple gitmişti. Bana ne olduğunu bile bilmiyordum. Arkadaşlarım beni aşağıya indirip üstüme toprak atmışlar. Daha sonra ambulansla önce Iğdır Devlet Hastanesi’ne, oradan da Erzurum’a sevk etmişler" dedi.

 

Vücudunun birçok bölgesinde yanık oluştuğunu belirten Erhan, “Sağ kolum komple yanmıştı. Sağ ve sol kolumun altı, kasığıma kadar yanmıştı. Göğsüm ve yüzüm de yanmıştı. Tedavim hala devam ediyor. Kalçamdan deri aldılar, koluma naklettiler” diye konuştu.

 

“İş güvenliği yoktu” isyanı

İş güvenliği konusunda gerekli uyarıların yapılmadığını öne süren Erhan, “İnşaatta elektrik akımı tehlikesi olduğunu bize söylemediler. Burada yüksek gerilim var, dikkatli olun demediler. İş güvenliği yoktu” dedi.

Yaşadığı olayın psikolojik etkilerini halen üzerinden atamadığını anlatan Erhan, “Bu olaydan dolayı çocuklarıma söyleyemiyorum. Çünkü hala etkisi altındayım. Sadece büyük kızım biliyor, diğerleri bilmiyor” ifadelerini kullandı.

 

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi hekimlerinden Dr. Emre Nohutçu, Ali Zeynel Erhan’ı 12 Haziran Cuma günü taburcu etmeyi planladıklarını söyledi.

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