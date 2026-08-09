Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Gaziantep’te saat 03.42’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Nurdağı ilçesi olarak belirlendi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 7,44 KİLOMETRE
Büyüklüğü 4,5 olarak ölçülen sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.