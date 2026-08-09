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Gündem Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Gaziantep’te saat 03.42’de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Nurdağı ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7,44 KİLOMETRE

Büyüklüğü 4,5 olarak ölçülen sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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