  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Kayserispor 4. tura yükseldi
Spor

Yukatel Kayserispor 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenen Yukatel Kayserispor, 4. tura çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 07:47:00 -
Yukatel Kayserispor 4. tura yükseldi

3. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

47. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK'da kendi yarı sahasında topa sahip olan Hakan Demir'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan Kurt'un düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

84. dakikada köşe vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın açtığı ortaya yükselen kaleci Özgün Ali Köklü'nün tokatladığı topu Hosseini kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23