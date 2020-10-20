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Spor Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu
Spor

Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu

Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Ege temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:05:26 -
Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Yukatel Denizlispor, ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Dün Ankara Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Denizlispor, Neven Subotic ve Hugo Rodallega'nın attığı gollerle galibiyete uzandı.

Ege temsilcisi, aldığı bu 3 puanla ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi moral buldu.

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sırp savunma oyuncusu Neven Subotic, Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

Gençlerbirliği karşısında Denizlispor'un ikinci golünü kaydeden Hugo Rodallega da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, ligdeki son golünü geride kalan sezonun 26. haftasında 14 Mart'ta yine Gençlerbirliği'ne karşı Denizli'de oynanan maçta atmıştı.

Yukatel Denizlispor, geride kalan 5 hafta sonunda 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

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