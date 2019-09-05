Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları05 Eylül 2019 Perşembe 17:42
DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular salonda ağırlık ve kondisyon yenilenme çalışması yaptı.
Daha sonra futbolcular dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekip,15 Eylül Pazar günü evinde konuk edeceği Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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