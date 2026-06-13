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#1
Foto - Türkiye'de başka yapan yok:1 ayda üretip tanesini 100 bin TL'den satıyor!

Alınan bilgiye göre,15 yıldır Oltu taşı tespih ustalığı yapan Sinan Ağırman, tespih kültürüne farklı bir yorum kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

#2
Foto - Türkiye'de başka yapan yok:1 ayda üretip tanesini 100 bin TL'den satıyor!

"TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR" Türkiye'de yaygın olarak kullanılan yuvarlak, badem ve kızılcık kesim gibi klasik modellerin dışında bir tasarım ortaya koymak istediğini belirten Sinan Ağırman, "Tespihe farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla tüm taneleri, imameyi ve hatmeyi balık figüründe tasarladım. Bu çalışma Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tasarımın patent ve tescil işlemleri için başvuruda bulundum. Şu anda sürecin sonuçlanmasını bekliyorum." dedi.

#3
Foto - Türkiye'de başka yapan yok:1 ayda üretip tanesini 100 bin TL'den satıyor!

BENZERSİZ BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI Balık taneli tespihin hem görsel hem de kullanım açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Ağırman, "Bir tespih severin elinde çekiminin nasıl olacağını çok merak ediyordum. Ortaya çıkan sonuç beni memnun etti. Çekimi oldukça keyifli ve farklı bir his veriyor. Koleksiyonerlerin koleksiyonlarına değer katacak özel bir ürün ortaya çıkardığımı düşünüyorum." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'de başka yapan yok:1 ayda üretip tanesini 100 bin TL'den satıyor!

40 BİN LİRADAN BAŞYAIP 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR Üç aylık çalışma sürecinde üç farklı model üretebildiğini belirten Ağırman, her bir tespihin yaklaşık bir aylık emeğin ürünü olduğunu söyledi. Tespihlerin işçilik ve detaylarına göre fiyatlarının 40 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabileceğini ifade etti.

#5
Foto - Türkiye'de başka yapan yok:1 ayda üretip tanesini 100 bin TL'den satıyor!

"İLK DEFA BALIK TANELİ TESPİH GÖRÜYORUM" Tespihi inceleyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yeşilyurt ise, "Sinan ustamız tespihe yeni bir değer kazandırmış. İlk defa balık taneli bir tespih görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

#6
Foto - Türkiye'de başka yapan yok:1 ayda üretip tanesini 100 bin TL'den satıyor!

ÇALIŞMALARIN İLÇEYE DEĞER KATMASI BEKLENİYOR Oltulu Suat Anık da, "Bugüne kadar Oltu taşı tespihleri yuvarlak veya kızılcık kesim olarak görüyorduk. Sinan ustamız tamamen kendi emeğiyle balık şeklinde farklı bir tasarım ortaya koymuş. Bu çalışma hem Oltu taşına hem de ilçemize ayrı bir değer katacaktır. Kendisini kutluyorum." ifadelerini kullandı. Geleneksel Oltu taşı işlemeciliğine yenilikçi bir dokunuş kazandıran balık taneli tespih, özgün tasarımıyla koleksiyonerlerin ve tesbih meraklılarının ilgisini çekmeye başladı.

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