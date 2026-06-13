BENZERSİZ BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI Balık taneli tespihin hem görsel hem de kullanım açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Ağırman, "Bir tespih severin elinde çekiminin nasıl olacağını çok merak ediyordum. Ortaya çıkan sonuç beni memnun etti. Çekimi oldukça keyifli ve farklı bir his veriyor. Koleksiyonerlerin koleksiyonlarına değer katacak özel bir ürün ortaya çıkardığımı düşünüyorum." diye konuştu.