  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
45 proje başarıyla tamamlandı Kalkınmada Türkiye’nin katkısı çok büyük Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek" 8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi Yaz geldi... Sokaklar çıplaklıktan zevk alan sapıklarla dolacak! Medvedev’den korkutan gözdağı: Hepsini doğradı! Füze yok, nükleer masada! İran-ABD mutabakatında dikkat çeken detay Doğum oranlarındaki düşüşün nedeni bulundu: iPhone satışı arttıkça doğum oranları düşüyor? 'Garantör ülkelerin sessizliği siyonist soykırıma alan açıyor!' Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı Özgür Özel yeni parti hazırlığını hızlandırdı! CHP'de kopuş derinleşiyor
Sosyal Medya Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı
Sosyal Medya

Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Almanya'da hazırlanan bir animasyon videosunda, Türkiye'de kendilerini Kemalist olarak tanımlayan marjinal bir zihniyetin günlük hayattaki gülünç davranışları ve sığ hayata bakış açıları mercek altına alındı.

Sosyal medyada fırtınalar koparan ve izleyenleri kahkahaya boğan videoda; sokakta sakallı bir vatandaşı gördüğü an "Laiklik elden gidiyor" diye feryat figan bağıran, hatta internetteki masum bir kedi videosunun altına bile "Atatürk olmasaydı kediler olmazdı" şeklinde şuursuzca yorumlar yazan trajikomik tiplemeler tasvir edildi.

Milletin iradesine saygı duymayan, seçim zamanı sadece tek bir vesayet partisine oy vermeyi vatanseverlik sanan ve sandıktan istedikleri sonuç çıkmayınca "Atam kalk da bak memleketin haline" diye sızlanan bu sığ karakterin sergilendiği video, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak paylaşım rekorları kırdı.

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı
Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Sosyal Medya

Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye’ye döndüğünü açıkladı

Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!
Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Sosyal Medya

Bakın mezarlar neden evin yakınında tarla yakınlarında olurmuş! Onay Şahin'den sosyal medyayı sallayan Karadeniz tespiti!

Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler
Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

Sosyal Medya

Saha Expo'da Türk gücü rüzgârı! Ukraynalı kadından Koluman zırhlısı için olay sözler

{relation id:1995081 slug:'amerikadaki-kariyerini-noktaladi-dr-mehmet-ozen-neden-turkiyeye-dondugunu-acikladi'}

{relation id:1995081 slug:'amerikadaki-kariyerini-noktaladi-dr-mehmet-ozen-neden-turkiyeye-dondugunu-acikladi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ABDULCEBAR

ATASI ZAMANINDA Kİ PARTİ OLSAYDI ATASI BU GÜNKÜ CHP GİBİ HİÇ BİR ZAMAN ÜLKEYİ YÖNETEMEZDİ ? HELE BİR ONU KORUYAN KANUNU ORTADAN KALDIRSINLAR O ZAMAN HANYA İLE KONYANIN NERESİ OLDUĞUNU GÖRECEKLER ? MADEM TÜM TÜRKİYE ONU SEVİYORSA NEDEN < ATATÜRRKÜ KORUMA KANUNU >NU KALDIRMİYORLAR ? BU GÜVENSİZLİK DEĞİLMİ ? HELE BİRDE BAK < ATAM KALK BAK MEMLEKETİN HALİNE > ? ŞAPKA TAKMADILAR ? KURAN VE EZAN OKUDULAR DİYE 100' LERCE ALİMİ 1000' LERCE MÜSLÜMANI YARGISIZ İNFAZLA İDAM ETİLER ? İŞTE KORULARI BU YA ? TÜM GEÇMİŞİ SOMUT DELİLLERLE ORTAYA ÇIKACAĞINDAN KORKUYORLAR ?

Vahap

Daha çok şey var söylecek te neyse........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23