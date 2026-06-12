Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı

Sosyal medyada fırtınalar koparan ve izleyenleri kahkahaya boğan videoda; sokakta sakallı bir vatandaşı gördüğü an "Laiklik elden gidiyor" diye feryat figan bağıran, hatta internetteki masum bir kedi videosunun altına bile "Atatürk olmasaydı kediler olmazdı" şeklinde şuursuzca yorumlar yazan trajikomik tiplemeler tasvir edildi.

Milletin iradesine saygı duymayan, seçim zamanı sadece tek bir vesayet partisine oy vermeyi vatanseverlik sanan ve sandıktan istedikleri sonuç çıkmayınca "Atam kalk da bak memleketin haline" diye sızlanan bu sığ karakterin sergilendiği video, kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum alarak paylaşım rekorları kırdı.

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