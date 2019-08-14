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Yukatel Denizlispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

- Polonyalı orta saha oyuncusu Murawski:"Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Hevesli ve sabırsızız"- Sedat Şahintürk:"Taraftarlarımızın desteğini arkamıza alıp en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:26
Yukatel Denizlispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları


DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeni transferlerden Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.

Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını dile getiren Murawski, "İlk maçımızı Galatasaray'a karşı oynayacağız. Hem karakter olarak hem de sahada gayet iyi bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. Hevesli ve sabırsızız." diye konuştu.

Denizli temsilcisinin bir diğer yeni transferi Sedat Şahintürk de verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Galatasaray mücadelesinin önemine değinen Sedat, "Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Galatasaray maçı çok önemli. Taraftarlarımız bize büyük destek verecektir. Taraftarlarımızın desteğini arkamıza alıp en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:26
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  7. SÜPERLİG
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