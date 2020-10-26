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Spor Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar
Spor

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar

Yukatel Denizlispor, ilk galibiyetini aldığı Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı - Ligde 22 gün sonra bir maça çıkan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, son müsabakaya göre ilk 11'de 5 farklı oyuncuya şans verdi - Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:21:17 -
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçından notlar

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Yukatel Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da aynı ilk 11'le müsabakaya başladı.


- Beşiktaş'ta 5 değişiklik


Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta öncesinde locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından taraftarlar Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeni yaptırılan localarda yerlerini aldı.

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