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Sağlık

Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Covid-19 nedeniyle 6 ev karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:31:29 -
Yukarıborandere köyünde 6 ev karantina altına alındı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyünde Covid-19 nedeniyle 6 ev karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere köyündeki vatandaşlar normal hasta zannettikleri komşularına geçmiş olsun ziyaretine gitti. 80 yaşlarındaki hastanın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, filyasyon çalışmasıyla 80 yaşındaki hastayı ziyarete gidenleri ederek Covid-19 testi yaptı.


Yukarıborandere köyündeki 6 ev yapılan çalışmalar neticesinde karantina altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı merkezde de 2 ev karantina altına alındı.

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