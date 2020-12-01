“Yukarı yönlü ivme gelecek yıl da sürecek”

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020’de sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıldan beklentilerini paylaştı. Önal, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 15 yılda 17,2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktararak, “Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi ile tetiklenen kesintisiz iletişim ihtiyacı yatırım iştahımızı artırıyor. Daha önemlisi, gelirlerimizdeki artış bizi iştahlı hale getiriyor. Bu kapsamda Türk Telekom’un 2021’de de büyüme hikayesine devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu. Önal, Türk Telekom’un son 1-2 yıldır çeyreklik bazda açıklanan finansal sonuçlarla her seferinde kendi rekorunu egale ettiğine dikkati çekerek, söz konusu yukarı yönlü ivmenin gelecek yıl da sürmesini beklediklerini ifade etti.

Toplam çalışan sayımız 34 bin

Önal, pandemi sürecinde şirketin istihdam politikası hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin en büyük çalışan kapasitesine sahip şirketlerinden biriyiz. Bu kritik dönemde de istihdamın sürekliliğini sağlamayı ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdük. 2020’nin 3. çeyreği itibarıyla grup şirketleri dahil toplam çalışan sayımız 34 bin seviyesinde. Bu süreçte internete ve iletişime olan ihtiyaç doğrultusunda yaşanan talep artışı, saha ekiplerimizin tam kapasite çalışmasını, hatta artan talebi karşılayacak ek kapasite için saha gücünün artırılmasını sağladı. Biz zaten her yıl istihdamı arttırmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Dolayısıyla istihdam konusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin itici güçlerinden biri olmaya devam edeceğiz. Artan ihtiyacı karşılayacak ölçekte Türkiye’nin istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Pandemi süreci

Ümit Önal, pandeminin tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğini ve herkesi zorlu bir sürece soktuğunu belirterek, “Türkiye’de ekonomi yönetiminin, pandemi sürecini dünya ülkeleriyle kıyasladığınızda son derece iyi planlayarak yönettiklerini, ülkeye katma değer sağlayacak politikalar ürettiklerini söyleyebilirim” dedi.

“Ekonomi yönetimine inancım tam”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımların da piyasalardan olumlu yansıma aldığını anımsatan Önal, şunları ifade etti: “Ekonomi yönetiminin kritik süreci bundan sonra da iyi şekilde yönetip, ülkemizi salgının ekonomik risklerinden koruyacaklarına dair inancım tam. Biz de bu süreçte şirket olarak buna olumlu katkı sağlayacağız. Sektör olarak tüm telekom operatörleri bu süreçten olumlu etkilendik. Bu sürecin devamında, Türkiye’nin dijital dönüşümü için hepimiz güçlerimizi mükerrer yatırımların da önüne geçecek şekilde, ülkenin fiberleşmesi, iletişim ihtiyacının giderilmesi ve penetrasyonun artırılması noktasında birleştirerek ve hükümetle yakın bir şekilde çalışarak yöneteceğiz. Son günlerde borsaya ilginin arttığına, ekonomiye olan inancın daha da perçinlendiğine dair birtakım emareler görüyoruz. Bunlar özellikle de bizim gibi halka açık şirketler için sevindirici.”

Milletin parasını çarçur etmeyelim

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, altyapı paylaşımına ilişkin duruş ve tavırlarının önceden beri belli ve çok net olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom olarak mükerrer yatırımın önüne geçmek için tüm yeni yerlere altyapıyı birlikte götürmeye her zaman açığız. Bu konuda birlikte hareket etmeye kararlıyız. Bunun illa bir ortak altyapı şirketiyle olmasına bile gerek yok, biz bunu sözle, basit bir protokolle de yaparız. Hiçbir şeye gerek olmadan da yaparız” diye konuştu. Önal, ortak altyapı paylaşımına ilişkin tüm operatörlere çağrıda bulunarak, “Hepimiz ayrı ayrı yatırım yapmayalım, bu milletin parasını çarçur etmeyelim. Gidilmiş yerlere mükerrer gitmeyelim, gidilmemiş yerlere beraber gidelim” dedi. Önal, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer operatörlerin baz istasyonlarına fiberin götürülmesi noktasında da hizmet vermeye hazır olduklarını aktardı.