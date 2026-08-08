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Gündem Çöken istinat duvarı için belediyeden açıklama: Teknik ekip sahada olay kontrol altında
Gündem

Çöken istinat duvarı için belediyeden açıklama: Teknik ekip sahada olay kontrol altında

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Çöken istinat duvarı için belediyeden açıklama: Teknik ekip sahada olay kontrol altında

Akşam saatlerinde Çekmeköy'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çökmüş, olay yerinde risk tespiti yapan ekipler, bitişikteki 5 katlı binada yaşayan 32 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etmişti. Konuya ilişkin olarak Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama geldi.

Çekmeköy Belediyesi, Çatalmeşe Mahallesi’nde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı, tedbir amaçlı olarak komşu binanın tahliye edildiği bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Çatalmeşe Mahallesi 242 Sokak’ta bulunan 168 ada 13 parsel üzerindeki ruhsatlı inşaat çalışmasının temel kazısı sırasında hafriyat çökmesi meydana geldiği belirtildi. İhbarın alınmasının ardından zabıta ve ilgili teknik ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelerde komşu binada risk oluşabileceğinin öngörüldüğü ve bu nedenle binanın tahliye edildiği ifade edildi.

GERİ DOLGU ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Açıklamada, güvenlik amacıyla toplam 32 vatandaşın geçici olarak tahliye edildiği belirtilirken, olayın ardından çökmenin meydana geldiği alanda geri dolgu çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Ayrıca betonarme kazık uygulaması ve diğer mühendislik tedbirlerinin devreye alınarak can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Belediye açıklamasında, teknik ekiplerin saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, boşaltılan binada güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından vatandaşların güvenli şekilde evlerine dönmelerinin planlandığı kaydedildi. Sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi
Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi

Yerel

Çekmeköy’de istinat duvarı çöktü: 32 kişi tahliye edildi

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