Adana'da içme suyu tünel hattında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü

İşçilerin yüklenici firma için çalıştıkları bilgisini veren Yavuz, "Şu an göçüğün altında kimse yok. Bu aşamadan sonra adli ve idari herhangi bir kusur varsa onunla ilgili çalışmaları adliyemiz, savcılarımız zaten yürütürler. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Yaralımıza geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Rahmetli olan personelimize de Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.