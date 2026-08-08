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Siyaset Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı!
Siyaset

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı!

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Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı!

Bakanlık nezdinde sürdürülen çalışmalara ve hazırlanan kanun teklifine değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, teklifte yer alan maddelerin hayata geçirilmesinin tek bir temel şarta bağlandığını belirtti. Gürlek, örgütün kendisini tamamen feshetmesi ve silah bırakmasının sürecin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Bakanlık nezdinde sürdürülen çalışmalara ve hazırlanan kanun teklifine değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, teklifte yer alan maddelerin hayata geçirilmesinin tek bir temel şarta bağlandığını belirtti. Gürlek, örgütün kendisini tamamen feshetmesi ve silah bırakmasının sürecin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

 

KRİTİK TOPLANTI YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde en güzel örneklerden birinin Iğdır modeli olduğunu belirten Gürlek, daha önce Türk-Kürt ayırt etmeksizin kardeşçe yaşadıklarını, şimdi de kol kola yaşayacaklarını ifade etti.

 

ADALET BAKANI GÜRLEK TEK ŞARTI DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci için örgütün tamamen kendini feshetmesi, silahlarını bırakması gerektiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

"Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek. Daha sonra bu MGK kararıyla tespit edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek."

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçları bakımından; adam öldürme eylemine karışan, soruşturması, kovuşturması ve yakalaması bulunan şahısların kesinlikle bu kanun kapsamından yararlanamayacağını vurgulayan Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

 

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Göreve geldikten sonra suç örgütleriyle mücadele konusunda kararlı adımlar attıklarına da işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Iğdır, o konuda güvenli bir şehir ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde maalesef 'sokak çeteleri' dediğimiz çeteler dadandılar. Bunlarla ilgili başsavcılarımız sağ olsun kararlı bir mücadele ediyorlar. Yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu bunlarla ilgili de biz göreve geldiğimizde zaten genelge çıkartmıştık. Kesinlikle devlet bu alanlarda demir yumruğunu hissettirecek. Gerekli adımlar atılacak."

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Yorumlar

gizli kapılar ardından yapılan pazarlıklar

sürecmi kim kimle yaptı gören varmı ???
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