Şaban uyanıyor mu? Özgür Özel ile İmamoğlu'nu pas geçip belediye başkanlarına veryansın etti

Gazeteci Fuat Uğur, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Şaban Sevinç'in CHP'li belediyelere ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi.

Uğur, Sevinç'in eleştirdiği isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun bulunmadığını öne sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes var ama Ekrem İmamoğlu yok."

"Özgür Özel'e de değinmedi"

Videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerin de yetersiz kaldığını savunan Uğur, Şaban Sevinç'in bazı belediye başkanlarını hedef alırken parti yönetimine aynı yaklaşımı göstermediğini ileri sürdü.

Uğur, Özkan Yalım örneği üzerinden de şu değerlendirmede bulundu:

"Özkan Yalım'ı suçluyor ama ona VIP aracının 170 bin euroluk dizaynını sipariş eden Genel Başkan Özgür Özel'e toz kondurmuyor."

"Anlatıda başka isimler de yok"

Fuat Uğur, videoda eleştiri kapsamı dışında bırakıldığını öne sürdüğü bazı CHP'li belediye başkanlarının isimlerini de sıraladı.

Uğur, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Anlatısında Tanju Özcan da yok, Erdal Beşikçioğlu da yok, Hasbi Dede de yok, Mustafa Bozbey de yok."

"Hakkaniyete bir adım yaklaştı"

Videonun sonunda Şaban Sevinç'in önceki açıklamalarına kıyasla farklı bir noktaya geldiğini savunan Uğur, buna rağmen eleştirisini şu sözlerle tamamladı:

"Şaban'ın hakkaniyete bir adım yaklaştığı görülüyor ama hâlâ iki adım uzakta."

Fuat Uğur'un paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlanırken, videodaki değerlendirmeler siyaset gündeminde tartışma konusu oldu.