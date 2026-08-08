Mavi sular spora doyacak: Van'da 12. Su Sporları Festivali heyecanı!

Festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Topaloğlu, Türkiye'nin son yıllarda ulaşımdan sağlığa, eğitimden teknolojiye, savunma sanayisinden gençlik ve spora kadar birçok alanda dönüşüm yaşadığını söyledi. Van'ın da bu kalkınma ve değişim hamlesinden, başta kamu yatırımları olmak üzere önemli ölçüde pay aldığını belirten Topaloğlu, "Gençlerimizin spora erişimini artırmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamayı, sağlıklı, öz güvenli ve üretken nesiller yetiştirmeyi son derece önemsiyoruz. Ülkenin en büyük sermayesi gençliğidir. Türkiye'nin ikinci yüzyılını da yine kültür, spor, milli ve manevi değerleriyle güçlü yetişen gençlerimiz inşa edecektir." dedi.