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Gündem Yuh artık Acun yuh! Bu kadarı da fazla
Gündem

Yuh artık Acun yuh! Bu kadarı da fazla

Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlara imza atan Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı "Yok artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:14:00 -
Yuh artık Acun yuh! Bu kadarı da fazla

 

Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlara imza atan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü jesti yaptı. Sosyal medya hesabından Altunkaya ile doğum günü yemeği fotoğrafını paylaşan Ilıcalı'nın kolundaki saat ise dikkatlerden kaçmadı. Saatin fiyatını internetten araştıran kişiler gördüklerine İnanamadı.

Saatin değeri 9 milyon TL

Fotoğrafta masadaki çiçekler dikkat çekerken Ilıcalı'nın mavi renkteki saati de merak konusu oldu. Saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen ve daha önce aksesuarlarına ödediği fiyatlarla adından söz ettiren Ilıcalı'nın saati içinde servet döktüğü ortaya çıktı.

 

Fenomenler Ne Giymiş sayfasının haberine göre, Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan saatinin 9 milyon 438 bin 862 TL olduğu öğrenildi.

 

 

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Yorumlar

Abdullah Kaan

Eee bize ne bundan? Şimdi biz bu adami hem yeriyoruz, toplumun ahlak yapısını bozuyor diye ama hemen sonrasında adamın reklamını yapıyoruz! Herif şimdi derse ki der, size ne bundan ? Ne deriz? Ya da teşekkür eder, bedava reklamını yaptığımız için!

mustafa yıldırım

850 bin tl den 10 tane garibana Ev alsa hediye etse hem Allah Hem Kul Razı olur
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