Yufka sosu nasıl yapılır?
Hamur işleri ve börekler mutfağımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ancak yufka aralarına dökülen soslar böreklerin lezzetine lezzet katarlar.19 Temmuz 2018 Perşembe 21:16
YUFKA SOSU NE İŞE YARAR?
Pişme esnasında kurumayı önler.
Böreğe lezzet verir
Oluşan buharlaşma ile böreğin yumuşak ve daha lezzetli olmasını sağlar.
Yufkaların birbirine yapışmamasını ve kabarmasını sağlar
Yufka ıslatmak için kullanılan temel malzemeler
Su
Maden suyu
Süt
Yumurta
Yoğurt
Zeytinyağı vb. sıvı yağlar
Eritilmiş tereyağı veya margarin
Tuz, karabiber ve diğer baharatlar
KURU YUFKA NASIL ISLATILIR?
El açması kuru yufkalar ilk aşamada sudan geçirilerek ıslatılır. Daha sonra hazırlanan yufka sosu ile yufkaların lezzet kazanması sağlanır.
Kuru yufkaları, akan suyun altına tutup her iki yüzü tamamen ıslanıncaya kadar hızlıca yıkayın.
Temiz bir bezin üzerine ıslattığınız yufkaları serin.
Yumuşamaları için 10 dakika bekleyin.
Kuru yufkaların kenarları daha kalın olduğundan, ortasına göre daha sert kalır. Bu kısımları tekrar ıslatmak yerine, böreği yaparken tepsinin ortasına getirmeyi deneyin.
Daha sonra hazırladığınız yufka sosunu fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün
HAZIR YUFKA NASIL ISLATILIR?
Hazır yufkayı ıslatmak için yukarıdaki malzemelerden damak tadınıza uygun olanları karıştırıp, börek sosunu hazırlayabilirsiniz.
Yufka ıslatmak için pratik sos
6 adet yufka için
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
¾ su bardağı sıvı yağ ( zeytinyağı, Ayçiçek yağı da eritilmiş tereyağı)
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı yoğurt
İsteğe göre karabiber, pulbiber vb. baharatlar
Bir çimdik şeker
UYGULAMA:
Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar elde ya da mikserle karıştırın.
Bir fırça yardımıyla yufkalara sürün.
Artan sosu böreğin üzerine dökün
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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