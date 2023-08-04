Yüce Kur'an'a saldırıda yeni gelişme! Danimarka parlamentosunda skandal karar!
Danimarka parlamentosunda 9 muhalefet partisinden 7'si hükümet tarafından Kur'an'ı Kerim'e yönelik saldırıların engellenmesi için atılması düşünülen adımlara itiraz etti.
İsveç ve Hollanda'dan sonra dün de Danimarka'daki Türk Büyükelçiliği binası önünde yüce Kur'an'a saldırı düzenlendi.
Danimarka parlamentosunda,9 muhalefet partisinden 7'si, hükümetin Kur’an-ı Kerim saldırılarını engelleme adımlarına karşı çıktı.
Sol ve aşırı sağcı partiler tarafından yapılan açıklamada, yüce Kur'an'a saldırıya ilişkin, "İfade özgürlüğü, dini dogmalardan üstündür" ifadeleri kullanıldı.
Muhalefet partilerinin tutumundan sonra gözler hükümetin yapacağı açıklamaya çevrildi.
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