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Aktüel YTB'nin Kosova'daki Balkan Gençlik Okulunda ders zili yeniden çaldı
Aktüel

YTB'nin Kosova'daki Balkan Gençlik Okulunda ders zili yeniden çaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:38:35 -
YTB'nin Kosova'daki Balkan Gençlik Okulunda ders zili yeniden çaldı

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Balkan ülkelerindeki lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik açıdan gelişmeleri için hayata geçirilen Kosova'daki "Balkan Gençlik Okulu"nda ders zili yeniden çaldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen dersler, alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde Kosova'da yüz yüze olarak tekrar başladı.

Kosova'da öğrenciler Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde "çoklu zeka" ve "günümüzde medyanın etkisi" derslerine katıldı.

Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'da Balkan Gençlik Okulu online olarak devam ediyor.

Arnavutluk’taki programa ise eylül ayında devam edilmesi planlanıyor.

- Ortak değerler yakından tanıtılıyor

Balkan Gençlik Okulu, tarih, medeniyet, uluslararası ilişkiler, ekonomi, din, sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilimler ile kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli eğitimler alan lise ve üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak kariyer planlamalarına zemin hazırlıyor.

Program kapsamında düzenlenen kültürel geziler, kitap okuma, film izleme, konser ve sergi gibi etkinlikler ise gençlere, Türkiye'yi ve ortak değerleri yakından tanıma fırsatı veriyor.

Balkan Gençlik Okulu, Balkan ülkelerinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, yerel eğitim kurumları ve enstitüler ile iş birliği halinde yürütülüyor.

Proje kapsamındaki eğitim programları ve etkinlikler, Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'da gerçekleştiriliyor.

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