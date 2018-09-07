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YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere TEKNOFEST'e katılım desteği

YTB, yurt dışında yaşayan, 20-23 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılmak isteyen gençlere destek olacak.

07 Eylül 2018 Cuma 16:47
YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere TEKNOFEST'e katılım desteği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve 20-23 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen gençlere destek verecek.

YTB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı önderliğinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST için gençlere YTB'ye yapacakları başvurular değerlendirildikten sonra katılım desteği sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi, yurt dışında mühendislik bilimleri alanında yüksek öğretime devam eden ya da mezun gençlere verilecek destek için başvuru şartları arasında orta öğretimini yurt dışında tamamlamış olmak ve 18-30 yaş aralığında olmak da var.

Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonucunda TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan katılımcıların yaşadıkları ülkelerden İstanbul'a gidiş dönüş uçak biletleri, konaklamaları ve festival alanına ulaşımları YTB tarafından karşılanacak.

İlgilenenler, 16 Eylül'e kadar https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:47
  1. İstanbul
  2. TEKNOFEST
  3. YTB
  4. Anadolu Ajansı

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