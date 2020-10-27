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Aktüel YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonya'da Yörük köylerini ziyaret etti
Aktüel

YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonya'da Yörük köylerini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:36:19 -
YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonya'da Yörük köylerini ziyaret etti

RADOVİŞ (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya’nın güneydoğusundaki Radoviş'e bağlı Yörük köylerini ziyaret etti.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin ile birlikte Radoviş'e bağlı Alikoç, Kocalı ve Pırnalı köylerini gezen Eren, çocuklara kırtasiye seti dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti.

YTB Başkanı Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörük Türkleri'nin yaşadığı Kocalı ve Alikoç köylerinin ortak ilkokulunu ziyaret ettiklerini söyledi.

Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 130 öğrencinin ilkokul eğitimlerini burada aldığını kaydeden Eren, "Türkçe eğitim alıyorlar. Kendi Türk kimliklerini, öz kültürlerini, milli ve manevi değerlerini öğreniyorlar ve böyle büyüyor çocuklarımız, kardeşlerimiz. Hepimizin çocuğu bu çocuklar." diye konuştu.

- "Kuzey Makedonya'daki soydaşlarımızın her zaman yanındayız"

Bölgede ciddi sayıda soydaşın yaşadığını ve onları ziyaret etmeye geldiklerini ifade eden Eren, "Hem çocuklarımıza, yavrularımıza kırtasiye hediyesi getirdik hem onları dağıttık hem de pandemi olsa dahi buralara gelmek istedik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının her zaman soydaşlarımıza desteği devam edecektir. Çok farklı projelerle Kuzey Makedonya'daki soydaşlarımızın her zaman yanındayız." diye konuştu.

Ülkenin doğu bölgesindeki soydaşların, karşılanması gereken talepleri olduğunu belirten Eren, şunları söyledi:

"Siyasette varlar, sivil toplumda varlar, bu ülkeye katkı sağlıyorlar, dolayısıyla bir takım talepleri de var. Hem eksikleri yerinde görmek hem kardeşlerimize hediyeleri getirmek hem de bundan önce yaptığımız projeyi yerinde denetlemek için bu bölgeye geldik. İnşallah buna yönelik hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz."

YTB Başkanı Eren, ziyaret sırasında Türkiye Bursları kapsamında eğitim gören ve mezun olan gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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