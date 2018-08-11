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YTB, aidiyetimizi devam ettiriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Yurtdışındaki vatandaşların ana vatanlarına aidiyetlerini devam ettiriyoruz” dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:25
YTB, aidiyetimizi devam ettiriyor

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Yurtdışındaki vatandaşların ana vatanlarına aidiyetlerini devam ettiriyoruz” dedi. Akit Gazetesi Ankara Temsilciliği heyeti, YTB Başkanı Abdullah Eren’e ziyarette bulundu. YTB’de gerçekleşen ziyarette Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, kurumun yeni başkanı Abdullah Eren’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eren, misyonları hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda 3,5 milyonu Almanya’da olmak üzere 5 milyon Avrupa’da Türk var. Yurtdışındaki vatandaşların ana vatanlarına aidiyetlerini devam ettirmeyi, bulundukları ülkelerde kimliklerini korumalarını ve o ülkelerde entegre olmayı asimile olmadan hayatlarını devam ettirmeyi amaçladığı için 2010 senesinde kurulmuş bir kurum. Yurtdışındaki sosyoloji neyse Türkiye’de herhangi bir ilçede yaşayan Mehmet amcayla aynı şey devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:25
  1. Ankara
  2. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
  3. Abdullah Eren

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