0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

YSK’dan son dakika İstanbul seçim kararı

Türkiye nefesini tutup Yüksek Seçim Kurul’nun İstanbul beçimleri için vereceği kararı beklerden YSK’dan son dakika olarak AK Parti’nin İstanbul seçimlerine yönelik itirazları arasında bulunan KHK’lılarla ilgili karar verdi. YSK, KHK'lıların oy kullanamayacağı itirazını reddetti. YSK'nın son dakika KHK kararı İstanbul seçimlerinin iptal edilip edilmemesini nasıl etkileyeceği merak konusu.

23 Nisan 2019 Salı 15:19
YSK’dan son dakika İstanbul seçim kararı

Türkiye nefesini tutup Yüksek Seçim Kurul’nun İstanbul beçimleri için vereceği kararı beklerden YSK’dan son dakika olarak AK Parti’nin İstanbul seçimlerine yönelik itirazları arasında bulunan KHK’lılarla ilgili karar verdi. YSK, KHK'lıların oy kullanamayacağı itirazını reddetti.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmedi.  AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi. 5 saat süren müzakerelerde AK Parti ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşırken CHP de iddialara ilişkin yanıt verdi. YSK'nın itirazları görüştüğü oturum devam ediyor.

YSK'dan KHK'LI seçmen kararı

Toplantıdan ara kararlar çıktı. Kurul, AK Parti'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına yönelik itirazını reddetti. Ayrıca,  AK Parti'nin kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. AK Partinin ardından MHP de YSK'ya başvurarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalini istemişti.  İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:19
  1. YSK’dan son dakika İstanbul seçim kararı
  2. ysk son dakika istanbul kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta 23 Nisan çoşkusu
    1. Zonguldak’ta 23 Nisan çoşkusu
    2. 3 ilçede de başkanlar koltuklarını..
    3. YSK’dan ‘sandık başkanlarını’..
    4. Edremit’te hastane için güç birliği
    5. Arap ülkelerinin Libya "bölünmüşlüğü"
    6. Çocuklarınızın yüzünü güldürecek..
    7. FETÖ firarisi yakalandı
    8. Aşkale’de 23 Nisan coşkusu
    9. Fikret Orman'ın görüştüğü dünya yıldızı!
    10. Dört katlı binanın çatı katında yıkan..
    11. Ücretsiz tıraşla toplanan kitaplar köy..
    12. Kadıköy’de 23 Nisan Çocuk Bayramı..
    13. Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları
    14. Diyarbekirspor iki maça odaklandı
    15. Çocuk başkandan “Mavi Balina” çağrısı
    16. İnönü’de Başkan Aydın isteklerini..
    17. ARTİAD Başkanı Kerim Filistin’de..
    18. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı..
    19. Konya’da 23 Nisan kutlamaları
    20. İstanbul seçimlerine yönelik..
    21. Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı
    22. Fikret Orman'ın Burak Yılmaz pişmanlığı
    23. YSK’dan son dakika İstanbul seçim kararı
    24. Minibüs bisiklete çarptı: 1 yaralı
    25. Meteorolojiden 3 il için kritik toz..
    26. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    27. Motosikletin çarptığı yaya yaşamını..
    28. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy..
    29. Belediye Başkanı Kuş ilçede..
    30. İstanbul seçimleriyle ilgili..
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyi açıkladı
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı