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Gündem YSK'dan Ordu kararı
Gündem

YSK'dan Ordu kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 17:15:00 -
YSK'dan Ordu kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itirazını kabul etmedi.

İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde "tam kanunsuzluk" tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da YSK'ye teslim etmişti.

Parti, "bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması", "geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması" ve "katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması"nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.

Bugünkü toplantısında İYİ Parti'nin itirazını görüşen YSK, başvuruyu reddetti.

Kaynak: AA

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