YSK'dan İstanbul seçimleri için yeni karar Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul seçimlerine ilişkin verilen ara kararda "Kısıtlı seçmen ile ilgili yeniden bilgi istenmesine gerek yok" ifadeleri yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin verilen ara kararda "Kısıtlı seçmen ile ilgili yeniden bilgi istenmesine gerek yok." ifadeleri yer aldı. Ayrıntılar geliyor...

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