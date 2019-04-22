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Seçim 2019 Sayfası

YSK'da kritik İstanbul görüşmesi bugün!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK),AK Parti ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazını Pazartesi görüşeceği öğrenildi. İlk görüşmede AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in partisinin seçimin yenilenmesi talebinin gerekçelerine ilişkin bir sunum yapacağı da belirtildi

22 Nisan 2019 Pazartesi 07:04
YSK'da kritik İstanbul görüşmesi bugün!

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından başlayan olağan itiraz süreci 17 gün sonra tamamlanabildi. Son olarak Maltepe’de yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai seçim sonuç belgesi olan İl Birleştirme Tutanağı’nın tanzim edilmesinin ardından yarışı önde bitirdiği tescil edilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak, İBB Başkanlığı görevine resmen başladı. Ancak bir de olağanüstü itiraz süreci var...

İlk görüşme pazartesi


AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na olağanüstü itirazlarını yapmıştı. YSK’nın, her iki partinin itirazı Pazartesi görüşmeye başlaması bekleniyor.

İddialara ilişkin belgeler inceleniyor

Peki bu süreçte neler yapılıyor? Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, AK Parti ve MHP’nin seçimin yenilenmesine dair dilekçeleri ile sundukları belgeler sisteme kaydediliyor. Ayrıca partilerin iddialarına ilişkin bir ön inceleme işlemi gerçekleştiriliyor. AK Parti YSK başvurusunda üç valiz dolusu belge ibraz etmişti. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından kayıt işlemlerinin hızlanması için Kurul’a bu belgelerin dijitallerini de teslim ettiği öğrenildi.

İlk görüşmede karar çıkmayabilir

İşte tüm bu işlemlerin tamamlanma aşamasında olduğu, pazartesi günü YSK’nın söz konusu başvuruları  gündeme alacağı ifade edildi. Ancak ilk görüşmede karar çıkma olasılığının da düşük olduğu da belirtiliyor.Kurul’da öne sürülen iddiaların tek tek “somut verilere dayanıp dayanmadığına dair” müzakere edileceği, bunun da uzun bir zaman alabileceği belirtiliyor.

AK Parti temsilcisi sunum yapacak

İlk görüşmede AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in partisinin seçim yenileme talebine ilişkin gerekçelerine dair uzun bir sunum yapacağı da dile getiriliyor. Öte yandan, YSK’nın AK Parti'nin İstanbul ve Büyükçekmece başvuruları ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe başvurularını birlikte görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

Ne karar verilebilir?

YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 07:41
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