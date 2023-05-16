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Siyaset YSK yeni kararını duyurdu: 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı
Siyaset

YSK yeni kararını duyurdu: 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 16:17:36 - 2023-05-16 16:17:35
YSK yeni kararını duyurdu: 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına ve bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

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