  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Şehit pilotumuz için tören düzenlendi Bakan Gürlek’ten TBMM raporu açıklaması: Genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız? İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor! Gözünü vatandaşın fitresine dikti Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik
Gündem YSK soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı
Gündem

YSK soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YSK soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı

Oxford ve Cambridge üniversitelerinde matematik dersleri veren Dr. Tom Crawford, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) matematik sorularını çözmeye çalıştı. Ve yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı. Toplam 40 sorudan 30’unu 1.5 saatte cevaplayabilen Crawford, 28 doğru yapabildi.

Yaklaşık 6 ay önce çekilen video Türkiye'de milyonlarca öğrenci tarafından sosyal medyada tekrar paylaşılarak gündeme getirilen videoda Oxford ve Cambridge üniversitelerinde matematik dersleri veren Dr. Tom Crawford, 2021 yılı YKS matematik sorularını çözmeye çalıştı.

Dr. Crawford, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: "Beynim şu an iyice yanmış durumda. Zaman yetmiyor. Sorular Almanya, Avusturya ve İngiltere'deki benzer üniversite seçme sınavları arasında en zor sorular. 40 soruyu 40 dakikada çözmek imkansız. 1.5 saatte 40 sorudan 30'unu yaptım. Hem kendi akıl sağlığım hem de bunu izlemek zorunda olan sizlerin akıl sağlığı için burada duruyoruz. Sonuç olarak 30 sorudan 28'ini doğru yaptım” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23