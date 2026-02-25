YSK soruları Oxford’lu matematikçinin beynini yaktı

Yaklaşık 6 ay önce çekilen video Türkiye'de milyonlarca öğrenci tarafından sosyal medyada tekrar paylaşılarak gündeme getirilen videoda Oxford ve Cambridge üniversitelerinde matematik dersleri veren Dr. Tom Crawford, 2021 yılı YKS matematik sorularını çözmeye çalıştı.

Dr. Crawford, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: "Beynim şu an iyice yanmış durumda. Zaman yetmiyor. Sorular Almanya, Avusturya ve İngiltere'deki benzer üniversite seçme sınavları arasında en zor sorular. 40 soruyu 40 dakikada çözmek imkansız. 1.5 saatte 40 sorudan 30'unu yaptım. Hem kendi akıl sağlığım hem de bunu izlemek zorunda olan sizlerin akıl sağlığı için burada duruyoruz. Sonuç olarak 30 sorudan 28'ini doğru yaptım” dedi.