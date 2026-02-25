Türkiye'nin enerji ve jeopolitik açılımında yeni bir sayfa açıldı Afrika misyonu çok daha büyük

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Furuncu, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali açıklarında gerçekleştireceği derin deniz sondaj faaliyetlerinin önemini AA Analiz için kaleme aldı.

Türkiye, enerji arama faaliyetlerinde yeni bir aşamaya geçerek ilk kez kendi deniz yetki alanları dışında derin deniz sondajı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali açıklarında başlatacağı çalışmalar, yalnızca teknik bir enerji arama faaliyeti değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji diplomasisi ve küresel enerji sistemindeki konumlanması açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

TECRÜBE DÜNYA SAHNESİNDE

Bu operasyon, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondaj faaliyeti olması nedeniyle enerji politikaları tarihinde yeni bir sayfa açmaktadır. Daha önce Karadeniz ve Akdeniz’de yürütülen çalışmalarla edinilen mühendislik ve operasyonel tecrübenin artık uluslararası sahaya taşınması, Türkiye’nin enerji alanında kapasite geliştiren bir ülkeden kapasite kullanan ve sahada uygulayan bir aktöre dönüşümü anlamına gelmektedir.

AFRİKA BOYNUZUNUN STRATEJİK ÖNEMİ

Somali’nin bulunduğu Afrika Boynuzu, küresel ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle jeopolitik açıdan kritik bir bölgedir. Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan deniz hattı, enerji taşımacılığı ve deniz güvenliği açısından dünya ekonomisinin en hassas geçiş noktalarından birisidir. Türkiye’nin bu bölgede enerji arama faaliyetlerine başlaması, yalnızca hidrokarbon arayışı değil, aynı zamanda bölgesel jeoekonomik dengelerde daha görünür bir aktör olma hedefiyle de örtüşmektedir. Türkiye, altyapı yatırımları, insani yardım faaliyetleri ve güvenlik alanındaki ortaklıklarıyla zaten varlık gösterdiği Afrika Boynuzu’nda enerji alanındaki stratejik işbirliklerini de derinleştirmektedir.

DİPLOMATİK BOYUT DAHA ÖNEMLİ

Somali’de yürütülecek sondaj faaliyetleri, enerji kaynaklarına erişimin ötesinde diplomatik bir boyut taşımaktadır. Günümüzde enerji projeleri, ülkeler arasında uzun vadeli stratejik ilişkiler kuran araçlar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin Somali ile gerçekleştirdiği bu işbirliği, klasik ticari enerji anlaşmalarından farklı olarak teknik paylaşım, kurumsal kapasite geliştirme ve ortak kalkınma yaklaşımını da beraberinde getirmektedir. Bu model, Türkiye’nin son yıllarda özellikle Afrika’da benimsediği “kazan-kazan” odaklı işbirliği anlayışının enerji sektörüne yansıması anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin Somali açıklarında enerji arama faaliyetlerine başlaması, ülkenin bölgedeki güç dengelerine yalnızca diplomatik temaslar üzerinden değil, doğrudan ekonomik ve teknolojik kapasitesiyle dahil olma iradesini ortaya koymaktadır. Derin deniz sondajı gibi yüksek teknoloji, finansman ve operasyonel uzmanlık gerektiren faaliyetler, Türkiye’yi sahada üretim yapabilen ve risk üstlenen bir aktör konumuna taşımıştır.

KÜRESEL REKABET İÇİNDE TÜRKİYE

Enerji projeleri, doğası gereği uzun vadeli yatırımlar ve yüksek teknoloji gerektirmektedir. Bu nedenle ülkeler arasında sürdürülebilir ve kurumsallaşmış ilişkilere katkı sağlamaktadır. Türkiye ile Somali arasında son yıllarda gelişen eğitim, sağlık, güvenlik ve altyapı işbirliklerinin enerji alanıyla tamamlanması, ilişkilerin daha yapısal bir zemine taşınmasını sağlamaktadır. Somali açısından bu süreç, doğal kaynakların değerlendirilmesi ve ekonomik kalkınma için teknik kapasite kazanımı anlamına gelirken, Türkiye bakımından yeni enerji sahalarına erişim sağlaması ve uluslararası üretim tecrübesini geliştirmesi bakımından önem taşımaktadır.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Deniz aşırı enerji projeleri, ekonomik değerlerinin yanı sıra önemli bir güvenlik boyutu da barındırır. Deniz yollarının korunması, teknik operasyonların sürdürülebilirliği ve enerji altyapısının güvenliği, bu tür yatırımların ayrılmaz parçaları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Somali ile yürüttüğü güvenlik ve kapasite geliştirme işbirlikleri, enerji faaliyetlerinin güvenli şekilde ilerlemesini destekleyen tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, Türkiye’nin dış politikasında giderek belirginleşen ekonomi, enerji ve güvenlik unsurlarını birlikte ele alan bütüncül yaklaşımı yansıtmaktadır.

STRATEJİK AVANTAJLAR SAĞLIYOR

Bu yaklaşım Türkiye’ye üç önemli stratejik avantaj sağlamaktadır. Öncelikle enerji arzını yalnızca ithalat sözleşmelerine dayalı kırılgan bir yapıdan çıkararak küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına ve tedarik zinciri kesintilerine karşı daha dayanıklı hale getirmektedir. İkinci olarak ulusal enerji şirketlerinin yurt dışı sahalarda aktif rol üstlenmesi, teknik kapasite, proje yönetimi ve derin deniz operasyon tecrübesini artırarak bu şirketlerin uluslararası rekabet gücünü belirgin biçimde güçlendirmektedir. Böylece bu şirketlerin küresel enerji ekosisteminde daha görünür aktörlere dönüştürmektedir. Üçüncü olarak ise enerji diplomasisinin yalnızca ticari anlaşmalarla sınırlı kalmayıp teknik işbirliği, yatırım ortaklığı, güvenlik koordinasyonu ve altyapı geliştirme süreçlerini kapsayan çok katmanlı bir yapıya evirilmesini sağlamaktadır. Bu durum Türkiye’nin dış politika araçlarını çeşitlendirmekte ve enerji alanını ekonomik olduğu kadar stratejik ve jeopolitik bir etki alanı haline getirmektedir.

ENERJİ MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Türkiye’nin uzun süredir dile getirdiği enerji merkezi olma hedefi, yalnızca enerji hatlarının geçtiği bir transit ülke olmayı değil, aynı zamanda üretim süreçlerinde yer alan, farklı coğrafyalarda enerji geliştiren ve uluslararası projeleri yöneten bir aktör olmayı gerektirmektedir. Somali’deki sondaj faaliyetleri bu hedefin sahadaki en önemli adımlarından biridir. Bu girişim sayesinde Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirmekte, uluslararası operasyon deneyimi kazanmakta ve Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir enerji diplomasisi ağı oluşturmaktadır. Böylece Türkiye enerji alanında sadece köprü değil, üreten ve yöneten merkez ülke olma iddiasını güçlendirmektedir.

KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali görevi, teknik bir keşif operasyonundan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu adım Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirme, Afrika Boynuzu’nda kalıcı stratejik varlık oluşturma, küresel enerji rekabetinde daha görünür hale gelme ve enerji ile dış politikayı bütünleştiren yeni bir yaklaşım geliştirme arayışının önemli bir göstergesidir. Türkiye böylece enerjiyi yalnızca ithal eden ya da taşıyan değil, onu arayan, geliştiren ve uluslararası ölçekte yöneten çok boyutlu bir aktöre dönüşme yolunda kritik bir eşiği aşmaktadır. Somali’de atılan bu adım, Türkiye’nin enerji vizyonunun coğrafi sınırlarını genişlettiği gibi küresel enerji sistemindeki rolünü de yeniden tanımlamaktadır.