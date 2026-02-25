F-16 şehidimizin yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Vasiyet gibi sözler... Binbaşı İbrahim Bolat'ın TSK klibindeki o anları herkesi ağlattı
Türk milletinin bağrından çıkan kahraman bir vatan evladı, "istikbal" dediği göklerde şehadet şerbetini içti. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden havalandıktan sonra Karesi ilçesi Naifli köyü kırsalında uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın, TSK’nın 6 yıl önce paylaştığı yeni yıl klibindeki görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Balıkesir’de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehadete yürüyen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 2020 yılındaki video mesajındaki görüntüleri ortaya çıktı. Kahraman binbaşının o videoda kurduğu, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" cümlesi, aziz milletimiz için bir vasiyet niteliği kazandı.
"GÖKLERDEKİ İSTİKBALİMİZ İÇİN BURADAYIZ"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bolat videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor.
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
