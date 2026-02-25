Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın okullarda Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi genelgesine karşı hakaret dolu ifadelerle laiklik bildirisi yayınlayan 168 laikçi yobaz hakkında dava açtıklarını duyurdu. Tekin “Ramazan etkinliklerine katılan kişilere gerici azgın azınlık gibi ifadelerle saldırmak bir hakarettir. Etkinliklere katılan çocuklarımızın hakkını korumak için böyle bir adım atarak bu isimlere dava açtık. Yüzde 99'u Müslüman bir toplumun dini inanç ve ibadetlerini azınlık statüsüne sokan bu 168 kişi, kimin gerici, kimin yobaz olduğunu görecek” dedi.
Bakan Tekin, Mecliste AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı faaliyetlerine yönelik gelen eleştiriler ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında kendisine yönelik destek açıklamaları hakkındaki soru üzerine Tekin, "Milli birlik ve dayanışmayı önemseyen vatandaşlar, kamu kurumları ve siyasi partiler bu sürece sahip çıkıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Bizim yapmak istediğimiz şeyleri açıklayarak, bir devlet adamına yakışır bir ciddiyetle milli birlik ve beraberlik sürecine sahip çıktı. Bu çerçevede herkesi bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum " diye konuştu.
KİM YOBAZ KİM AZGIN GÖRECEKLER
168 kişinin imzaladığı "Laiklikte Birlikteliği Savunuyoruz" bildirisiyle ilgili dava açtıklarını söyleyen Tekin, "Türkiye'de kimsenin hukuk kurallarını ve Anayasa'yı yorumlama tekeli yok. Bu etkinliklere katılan kişilere, gerici azgın azınlık gibi ifadelerle saldırmak bir hakarettir. Etkinliklere katılan çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin hakkını korumak için böyle bir adım atacağımızı söylemiştim. Biz böyle bir adımı attık. Kimin gerici, kimin yobaz olduğunu göreceğiz. 168 kişi, yüzde 99'u Müslüman olan bir kitlenin dini inanç ve ibadetlerini kendi perspektiflerinden tanımlayarak azınlık statüsüne sokuyor. Kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.
