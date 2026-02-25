Tarih verdi: Roland Sallai Galatasaray'a veda ediyor! Babası açıkladı
Galatasaray'ın istikrar abidesi Roland Sallai için transfer açıklaması geldi. Babası, 28 yaşındaki Macar yıldız için yaz döneminde ciddi bir teklif beklediklerini söyledi.
Galatasaray formasıyla bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Roland Sallai ile ilgili babası Tibor Sallai, Blikk'e açıklamalarda bulundu. Tibor, İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un ilgi duyduğunu ve yazın transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
"Her zaman oğlumla gurur duydum; bunu tarafgirlik olmadan söylüyorum, gerçekten çok iyi bir çocuk. Hiçbir zaman gece hayatına, gösterişe ya da kibire ilgi duymadı. Hep ayakları yere basan, sağduyulu biri oldu. Uzun yıllardır güzel kız arkadaşıyla birlikte ve birlikte yaşıyorlar. Bu yüzeysel ve telaşlı dünyada birbirlerini böylesine sevmeleri, birbirlerine bu kadar bağlı olmaları neredeyse masal gibi. Betti onun için güvenli bir liman ve mükemmel bir hayat arkadaşı. Galatasaray birkaç gün önce Juventus’la Şampiyonlar Ligi maçı oynadı; ben de Betti’nin babasıyla birlikte İstanbul’a gittim ve orada üç unutulmaz gün geçirdik. Futbolun orada yarattığı atmosfer kelimelerle anlatılamaz! Taraftarlar takım ve oyuncular, özellikle de Roland için adeta çıldırıyor."
"Bir baba olarak bunu yaşamak tarifsiz bir duygu. Ama oğlum da sevilmek için elinden geleni yapıyor. Hangi pozisyonda oynatılırsa oynatılsın, iyi performans gösteriyor. Bu seviyede seçme şansı yok; profesyonel bir futbolcu olarak teknik direktör ne derse onu yapmak zorunda. Roli özel forvet özelliklerine sahip olsa da sağ bek olarak da sahada maksimumunu vermek zorunda. Juventus’a karşı oynanan maçta da bunu bizzat gördüm. Ayrıca ailelere ayrılan tribün bölümü tam kulübenin üzerindeydi; Galatasaray’ı ve oğlumu neredeyse saha kenarından izleme şansı buldum.
Türkiye’de en büyük yıldızlara adeta birer tanrı gibi bakılıyor. Kulüp kuralları gereği güvenlikleri için her yere şoförle gidiyorlar, gösterişli evlerde yaşıyorlar. Neredeyse her şeyi yapabilecek bir konumdalar; hatta isterlerse küsebilirler bile. Futbol kültünü tarif etmek gerçekten zor. İstanbul’a rakip olarak gelen bir takım, dünyada pek az yerde karşılaşabileceği bir atmosfer ve baskıyla yüz yüze kalıyor."
