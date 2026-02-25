Eyüp Sultan: Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı cami
Osmanlı padişahlarının tahta geçtikten sonra kılıç kuşanma törenlerini yaptığı Eyüp Sultan Camisi, günümüze uzanan köklü tarihi ve manevi atmosferiyle şehrin simge yapıları arasında yer alıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Burası halkın ve devlet adamlarının özel ilgi gösterdiği bir yer. Söylenecek diğer bir husus, kılıç kuşanma törenleridir. O da burada yapılmaktadır. Yani Osmanlı padişahları meşruiyetlerini ve hükümdarlıklarını burada ilan etmektedir. Dolayısıyla birçok açıdan, hem dini inanış yönünden hem de Osmanlı sosyal, kültür ve siyasi tarihi yönünden büyük önem taşıyan bir merkezin tam çekirdeğinde, odağında bulunuyoruz" dedi.