Eyüp Sultan: Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı cami

Adnan Menderes'in Başbakanlığı döneminde, 1950'li yıllarda caminin önemli bir restorasyon geçirdiğini belirten Pektaş, şunları kaydetti: "Bu restorasyon sırasında külliyenin veya caminin inşaatı sırasında tutulan bir ruzname var. Bu ruzname kayboluyor. Ancak Ekrem Hakkı Ayverdi bu ruznameyi yaptığı araştırmalarda tekrar elde ediyor. Oradan elde ettiğimiz bilgiler ve ilk Fatih döneminde kaybolan vakfiyesinden sonra yeniden 3. Murat döneminde düzenlenen vakfiyesi elimizde. Bu vakfiyeden biz Eyüp ve çevresinin yanı sıra Alibeyköy'de, İstanbul'un değişik yerlerinde, Eğrikapı'da ve Edirne bölgesinde birçok yerin külliyeye vakfedildiğini biliyoruz. Mevlit okunması, kandil gecelerinde şerbetlerin dağıtılması, aşırlar okunması gibi vakıf kayıtları elimizde mevcut. Burası halkın ve devlet adamlarının özel ilgi gösterdiği bir yer. Söylenecek diğer bir husus, kılıç kuşanma törenleridir. O da burada yapılmaktadır. Yani Osmanlı padişahları meşruiyetlerini ve hükümdarlıklarını burada ilan etmektedir. Dolayısıyla birçok açıdan, hem dini inanış yönünden hem de Osmanlı sosyal, kültür ve siyasi tarihi yönünden büyük önem taşıyan bir merkezin tam çekirdeğinde, odağında bulunuyoruz."