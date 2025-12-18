Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Mısır ile yapılan ve 112 milyar şekel değerindeki anlaşmanın devlet hazinesine milyarlarca şekel kazandıracağını söyleyen Netanyahu, bu gelirin eğitimden güvenliğe kadar birçok alanda kullanılacağını, tek şartlarının İsrail'in güvenliğini tamamen sağlama koşulu oldu.