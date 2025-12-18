  • İSTANBUL
Gündem Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Mısır ile yapılan ve 112 milyar şekel değerindeki anlaşmanın devlet hazinesine milyarlarca şekel kazandıracağını söyleyen Netanyahu, bu gelirin eğitimden güvenliğe kadar birçok alanda kullanılacağını, tek şartlarının İsrail'in güvenliğini tamamen sağlama koşulu oldu.

İsrail'in eli kanlı bebek katili Binyamin Netanyahu, Gazze’de aylardır süren katliamları hiç yaşanmamış gibi görmezden gelerek, Hanuka Bayramı’nda İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasını onayladığını duyurdu.

On binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar sürerken milyarlarca dolarlık enerji anlaşmasını “büyük başarı” olarak sunan Netanyahu’nun bu çıkışı, insanlık vicdanına meydan okuma olarak değerlendirildi;

Gazze’de akan kan yok sayılarak ekonomik propaganda yapılması sert tepkilere yol açtı.

