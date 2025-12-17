Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Testi pozitif çıkan Spiker Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı?  Ela Rümeysa Cebeci kim, nereli? Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci mahkemece tutuklandı. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir, Spiker Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? Ela Rümeysa Cebeci kim, Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, Ela Rümeysa Cebeci nereli? Merak konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin testi pozitif çıktı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

Uyuşturucu operasyonu kapsamında başlatılan soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ikinci kez ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gelmişti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci yine aynı soruşturmada tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddiayı yalanlamıştı. Cebeci, "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN TUTUKLANDI? ELA RÜMEYSA CEBECİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklandı.

Medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi. Öte yandan Cebeci’nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde de tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı. Spiker 2011 yılında Kanıt isimli dizide de rol aldı. Cebeci, oyunculuk kariyerine 2012 yılında Fetih 1453 filmi ile devam etti ve aynı zamanda Şevkat Yerimdar isimli dizide de yer aldı.

Ela Rümeysa Cebeci nereli?

Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Doğum yeri İstanbul olan Cebeci, çocukluk ve gençlik yıllarını da İstanbul’da geçirmiştir. Bu nedenle “nereli” sorusuna verilen net yanıt İstanbulludur şeklindedir.