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Yerel YSK seçim için deprem bölgesinde
Yerel

YSK seçim için deprem bölgesinde

Seçim nasıl olacak, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Bu soruların yanıtları için Yüksek Seçim Kurulu heyeti, deprem bölgesinde. Heyet, 3 gün boyunca 11 kentte incelemelerde bulunacak. Depremzede seçmenlerin durumu ve seçim güvenliğine dair rapor hazırlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 08:32:00 -
YSK seçim için deprem bölgesinde

Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturduğu gözlem heyeti, depremin vurduğu 11 ili ziyarete başladı bugün.

Deprem bölgesindeki seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler ve seçim güvenliğine ilişkin rapor hazırlanacak.

Depremzede seçmenin nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netleşecek.

Seçim tarihi konusunda ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etmişti. AK Parti gündemine erteleme seçeneğini almıyor.

Depremzedelerin yerleştirildiği çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması da planlanıyor.

 
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